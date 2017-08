PSG : Neymar a pris un énorme plaisir

Pour ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain, Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a activement participé à la victoire de son équipe face à Guingamp (3-0) en Ligue 1 ce dimanche avec une passe décisive et un but. Nommé homme du match et noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir débrief et notes ici), le Brésilien a savouré cette belle première.

"C’est très facile de jouer avec des joueurs de cette qualité, je suis content pour le but, pour la victoire. Je suis simplement content de marquer, c’était très important. Nous nous sommes bien trouvés avec mes coéquipiers. Les gens pensent qu’on meurt en quittant le Barça, moi je suis plus vivant que jamais ici. Je suis très content d’être ici, on a une bonne équipe pour chercher quelque chose de plus grand, et on cherche encore à s’améliorer petit à petit, à prendre nos marques. Je prends le même plaisir qu’au Barça, je m’améliore de jour en jour et je suis très content d’être ici", a confié Neymar pour Canal +.

Et les Parisiens sont également très contents de pouvoir compter sur un tel talent !