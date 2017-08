PSG : Neymar élu homme du match avec 8/10 !

Pour ses grands débuts sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) n'a pas déçu ! Passeur décisif et buteur face à Guingamp (3-0) en clôture de la 2e journée de Ligue 1 ce dimanche, le Brésilien a été nommé homme du match en étant noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot. Une performance complète pour l'attaquant !

"Une énorme disponibilité grâce à de nombreux décrochages, de beaux gestes techniques, une vista incroyable, une passe décisive et un but... Le Brésilien a déjà donné le ton pour sa première sous le maillot parisien ! Capable de faire de nombreuses différences malgré quelques passes imprécises en début de partie, il a bien combiné avec ses partenaires, tout en régalant par sa qualité technique à l'image d'un petit pont sur Deaux. Avec un centre au second poteau pour la tête sur la barre de Marquinhos ou son ouverture pour Alves, il a réalisé des passes quasiment décisives... avant de finalement en délivrer une sur le deuxième but signé Cavani avec une magnifique ouverture. Puis en fin de match, l'Uruguayen lui a donné un véritable caviar pour qu'il signe son premier but avec le PSG. Des débuts réussis pour la star auriverde", a-t-on estimé.

Dès sa première sortie, Neymar a d'ores et déjà montré une partie de son énorme talent.