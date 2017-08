Sup. Esp. : Barça 1-3 Real (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 13/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un Clasico à rebondissements, le Real Madrid s’est imposé 3-1 face au FC Barcelone ce dimanche au Camp Nou lors de la manche aller de la Supercoupe d’Espagne, prenant une grosse option sur le sacre avant le retour mercredi à domicile. Entre des Blaugrana qui faisaient le jeu à domicile et des visiteurs procédant par contre, la partie démarrait timidement. Trouvé sur une ouverture lumineuse d’Iniesta, Luis Suarez se créait la première occasion mais la frappe croisée de l’Uruguayen n’inquiétait pas Navas qui captait le ballon. Le Real ripostait en contre par l’intermédiaire de l’excellent Isco mais l’Espagnol trouvait le petit filet au terme de son incursion. Malgré leur domination, les hommes d’Ernesto Valverde se faisaient peur sur quelques ballons perdus en raison du pressing madrilène et ter Stegen devait rester vigilant pour repousser une reprise soudaine de Bale. La rencontre basculait finalement sur un coup du sort au retour des vestiaires lorsque Piqué détournait au fond de ses propres filets un centre de Marcelo (0-1, 50e). Une grosse erreur… Le Barça réagissait quasiment instantanément mais il manquait quelques centimètres à Messi pour reprendre le centre de Deulofeu à bout portant. Ce match se décantait enfin et, à l’autre bout du terrain, Alba sauvait les meubles devant Carvajal après un numéro de Benzema. Mais c’est bien sur le but de Navas qu’il y avait le feu et le portier costaricain était mis à contribution pour claquer la tête de Suarez. Les locaux s’en remettaient finalement à la roublardise de Suarez, qui obtenait un penalty injustifié après avoir simulé. Messi transformait la sentence (1-1, 77e). Les Merengue pouvaient rager alors que quelques minutes plus tôt, un but avait été refusé à Cristiano Ronaldo, entré en jeu, en raison d’un hors-jeu très difficile à vérifier. Mais le Portugais prenait sa revanche en redonnant l’avantage aux visiteurs d’une frappe magistrale à l’entrée de la surface (1-2, 79e) ! Une joie de courte durée pour le vainqueur de l’Euro 2016. En effet, à la lutte avec Umtiti dans la surface adverse, le Madrilène s’écroulait après avoir simulé selon l’arbitre, ce qui lui valait un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion (81e) ! Au ralenti pourtant, un petit contact a bien lieu entre les deux joueurs. Malgré cet arbitrage contestable, le Real enfonçait le clou par Asensio, buteur d’une frappe sous la barre (1-3, 90e) qui place son club en excellente position avant le retour. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

