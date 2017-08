Dijon : pourtant, Sliti était prévenu « Par Romain Lantheaume - Le 13/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Surclassé, Dijon a sombré à domicile face à Monaco (1-4) ce dimanche pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Lanterne rouge du championnat après ce revers, le DFCO a plié trois fois sur corner face à l’ASM. Et pourtant, les Bourguignons étaient avertis… "On savait qu'ils étaient redoutables sur coups de pied arrêtés, ils nous ont fait très mal là-dessus. Le coach était remonté à la mi-temps car on le savait, a déploré l’ailier dijonnais Naïm Sliti (25 ans, 2 matchs en L1 cette saison) après la rencontre au micro de beIN Sports. Il faut apprendre de ces défaites, il y a quand même de bonnes choses offensivement, on s’est quand même créé pas mal d’occasions." Offensivement, Dijon a effectivement montré des qualités, le Tunisien en particulier, mais avec 7 buts encaissés en 2 matchs, les locaux doivent impérativement régler leurs gros soucis défensifs… Offensivement, Dijon a effectivement montré des qualités, le Tunisien en particulier, mais avec 7 buts encaissés en 2 matchs, les locaux doivent impérativement régler leurs gros soucis défensifs…

