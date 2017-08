PHOTO : la solitude de Mbappé...

Quelle image lors du match entre Dijon et Monaco (1-4) ce dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1 ! Alors que les rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain sont de plus en plus nombreuses, l'attaquant monégasque Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) a été placé sur le banc par son entraîneur Leonardo Jardim.

Et pendant que ses coéquipiers, dont un Radamel Falcao éblouissant et auteur d'un triplé, s'éclataient sur la pelouse, l'international français est resté seul sur le banc pendant de longues minutes. Une scène saisissante, qui va bien évidemment alimenter les conversations au sujet d'un possible départ de Mbappé pour Paris.

La solitude de Kylian Mbappé