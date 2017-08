Lille : Amadou déplore trop d'erreurs « Par Damien Da Silva - Le 13/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'une partie totalement folle, Lille a lourdement chuté sur la pelouse de Strasbourg (0-3) ce dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1. Dans la cage des Dogues sur la fin du match après l'expulsion de Mike Maignan, le milieu Ibrahim Amadou (24 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a déploré les nombreuses erreurs de son équipe. "On a fait beaucoup trop d’erreurs... Il va falloir éviter ça lors des prochains matchs. C’était ma première fois dans le but, on fait avec", a soufflé Amadou au micro de beIN Sports. Et le capitaine du club nordiste n'a d'ailleurs pas été irréprochable avec un oubli incroyable sur l'ouverture du score de Jonas Martin. Et le capitaine du club nordiste n'a d'ailleurs pas été irréprochable avec un oubli incroyable sur l'ouverture du score de Jonas Martin.

