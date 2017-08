L1 : Strasbourg 3-0 Lille (fini)

Au terme d'un match totalement fou marqué par l'expulsion de Maignan à l'heure de jeu, Strasbourg a dominé Lille (3-0) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1.

Dans une superbe ambiance au Stade de la Meinau, les Alsaciens réalisaient une belle entame en mettant sous pression les Lillois. Avec les blessures rapides de Mendes et Malcuit, les Dogues devaient s'adapter et les Strasbourgeois en profitaient pour montrer un visage séduisant. Après deux situations intéressantes, Da Costa s'effondrait dans la surface sur un contact avec Maia... mais l'arbitre ne bronchait pas. Il y avait pourtant penalty !

Contre le cours du jeu, Lille était tout proche d'ouvrir le score mais De Préville, seul face à au but, ratait le ballon ! Au retour des vestiaires, Strasbourg repartait vers l'avant et Maignan devait s'interposer lors d'un duel face à Martin. En grande souffrance, les Dogues étaient à deux doigts de craquer mais Da Costa volait un ballon à Saadi, qui allait pourtant marquer devant le but vide. Incroyable !

A l'heure de jeu, Maignan craquait après un accrochage avec Cornet en lui envoyant le ballon dans la tête ! Carton rouge pour le portier et c'est De Préville qui filait dans la cage puisque Bielsa avait déjà réalisé ses trois changements ! Sur une énorme bévue d'Alonso, Saadi se présentait devant De Préville, qui gagnait son duel avec brio. Mais dans la foulée, Martin était oublié par Amadou sur corner et ouvrait le score d'une jolie déviation (1-0, 74e).

Quelques minutes plus tard, Amadou, passé dans la cage, stoppait un tir de Lala mais l'arbitre sifflait un penalty pour une intervention illicite de Ié sur Sacko. Face à Amadou, Lienard ne tremblait pas et doublait la mise (2-0, 82e). Dans les derniers instants, le public de La Meinau explosait avec un troisième but signé Grimm sur un missile de 25 mètres envoyé dans la lucarne d'Amadou (3-0, 88e). Avec ce scénario dingue, Strasbourg empochait une superbe victoire pour lancer sa saison en L1 après la gifle reçue à Lyon (0-4) la semaine dernière.