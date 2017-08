OM : Germain souligne une marge de progression

Sans être particulièrement brillant, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur la pelouse de Nantes (1-0) samedi pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Conscient des limites affichées par le club phocéen, l'attaquant olympien Valère Germain (27 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a souligné la marge de progression de son équipe.

"La victoire a été longue à se dessiner, mais on savait que Nantes propose toujours un combat physique. On a su répondre présent et, même si ce n’est pas très beau dans le jeu, on a réussi à prendre les trois points. C’est ce qu’on était venu chercher, c’est le plus important. Il y a encore du travail, mais on n’est qu’en début de saison. Si on était rodé dès le début, on n’aurait pas de marge de progression. Là, on en a une, et en plus on arrive à gagner", a noté l'ancien Monégasque pour La Provence.

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, l'OM devra poursuivre sa progression.