Arsenal : le club gourmand pour Lucas Perez

Recruté pour 20 millions d’euros il y a un an, l’attaquant Lucas Pérez (28 ans) n’est pas parvenu à s’imposer à Arsenal. Sur le départ cet été, l’Espagnol ne sera pourtant pas bradé. En effet, d’après le tabloïd The Sun, le club londonien réclamerait pas moins de 22 millions d’euros pour céder son joueur, sous contrat jusqu’en 2020 !

Sans surprise, ce tarif a refroidi Newcastle et Brighton, ainsi que l’ancien club du Gunner, le Deportivo La Corogne. A ce prix-là, également intéressé par l’Ibère, l’Olympique de Marseille ne devrait pas non plus creuser cette piste. Mais le mercato est encore long et pour trouver une porte de sortie à son flop, Arsenal va sans doute revoir ses exigences à la baisse.