Everton : Rooney a vécu un rêve

Difficile de rêver mieux ! De retour à Everton 13 ans après son départ, l’attaquant Wayne Rooney (31 ans, 1 match et 1 but en Premier League cette saison) a fêté les retrouvailles avec son public en inscrivant le but de la victoire dès son premier match officiel samedi contre Stoke City (1-0) en Premier League. Forcément, l’Anglais était aux anges après la rencontre.

"Jouer à nouveau pour ce club signifie énormément pour moi et marquer à Goodison pour mon premier match, je ne pouvais rêver mieux. C'est un moment génial, a lancé le transfuge de Manchester United devant la presse. C'était un match difficile et on est un peu chanceux de mener 1-0 à la pause. J'ai trouvé qu'on était la meilleure équipe en seconde période et nous méritons la victoire."

Sur la pente descendante ces dernières années à MU, Rooney pourrait bien reprendre du poil de la bête chez les Toffees !