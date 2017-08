OM : Ocampos catégorique pour son avenir « Par Damien Da Silva - Le 13/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à l'Olympique de Marseille après un prêt en Italie l'an dernier au Milan AC puis au Genoa, l'ailier Lucas Ocampos (23 ans, 1 apparition et 1 but en L1 cette saison) a donné la victoire au club phocéen face à Nantes (1-0) samedi en Ligue 1. Bénéficiant de la confiance du coach olympien Rudi Garcia, l'Argentin a pris la décision de rester à l'OM. "Si c’est sûr que je reste à l’OM ? Je reste à 100%. Je suis très content ici. Si Rudi Garcia compte sur moi ? Faut lui demander mais je pense que oui parce qu’il me donne de la confiance. C’est important pour moi", a apprécié l'élément offensif en zone mixte. Malgré les présences de Florian Thauvin et Dimitri Payet sur les ailes, Ocampos risque de disposer d'un temps de jeu intéressant cette année à Marseille grâce à l'enchaînement des matchs. Malgré les présences de Florian Thauvin et Dimitri Payet sur les ailes, Ocampos risque de disposer d'un temps de jeu intéressant cette année à Marseille grâce à l'enchaînement des matchs.

