OM : Rami évolue au "plus grand club français"

Voici une déclaration qui va ravir les supporters de l'Olympique de Marseille. Recruté par le club phocéen lors de ce mercato d'été en provenance du FC Séville, le défenseur central Adil Rami (31 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a affiché sa fierté d'évoluer sous les couleurs marseillaises après la victoire face à Nantes (1-0) samedi en Ligue 1.

"Je me sens bien, je fais mon taff, j'essaie de rendre service à l'équipe. Le plus important c'est que l'entraîneur, le public et tous les Marseillais soient contents. J'ai fais un choix, c'était peut-être un risque aussi mais aujourd'hui je suis dans le plus grand club français et je suis très heureux", a confié le Tricolore pour Canal +.

Ambitieux (), Rami a bien l'intention de retrouver la Ligue des Champions avec l'OM.