TFC : Jullien a aimé l'état d'esprit

Face à Montpellier (1-0), Toulouse a enregistré son premier succès de la saison lors de la 2e journée de Ligue 1. Malgré un match peu spectaculaire, le défenseur central toulousain Christopher Jullien (24 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a apprécié l'état d'esprit affiché par son équipe.

"Dès le début de l'échauffement, on s'était dit que c'est contre ce genre d'équipe qu'il faut se battre. C'était compliqué, un combat physique. Franchement, bravo à l'équipe, car dans l'état d'esprit, on y était. On a su rester solidaire pour prendre les trois points. L'objectif est atteint. La première à la maison est réussie. On va essayer de garder notre terre seine jusqu'à la fin du championnat", a annoncé Jullien.

Avec ce succès, Toulouse se replace provisoirement à la 11e place du classement.