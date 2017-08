Amiens : Pélissier déplore un passage à vide

Au terme d'une partie décevante, Amiens s'est logiquement incliné face à Angers (0-2) ce samedi lors de la 2e journée de Ligue 1. Déçu par la performance de ses joueurs, l'entraîneur amiénois Christophe Pélissier a analysé cette défaite.

"La première période est cohérente, on a quelques situations intéressantes. On aurait pu être à 1-1 à la mi-temps. Par contre après, le second but nous fait très mal et on a eu du mal à enchaîner. La seconde période est suffisante, on a eu un vrai passage à vide", a déploré le technicien français devant les médias.

Actuellement 18e au classement, Amiens va rapidement devoir réagir pour lancer sa saison.