Bordeaux : Sankharé ne retient que la victoire

Ce samedi, Bordeaux a dominé Metz (2-0) à l'occasion de la 2e journée de Ligue 1. Auteur du second but des Girondins face aux Messins, le milieu de terrain bordelais Younousse Sankharé (27 ans, 2 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a surtout voulu retenir le succès de son équipe.

"On est tombé sur une équipe de Metz bien regroupée et difficile à jouer qui procédait énormément en contre. C’était difficile. Valentin nous a libéré avec son but. Ça nous a fait beaucoup de bien et ça nous a donné de la confiance pour la seconde période. Le second but nous a fait énormément de bien. Il faut que l’on continue. On gagne 2-0 et il faut retenir ça", a commenté le Sénégalais pour beIN Sports.

Quel début de saison pour Sankharé à Bordeaux !