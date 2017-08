OM : Rami assume les ambitions du club

Dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a arraché la victoire face à Nantes (1-0) ce samedi. Au micro de Canal +, le défenseur central marseillais Adil Rami (31 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a savouré ce succès.

"C'était un match compliqué mais, si on a gagné, c'est qu'on le méritait aussi. Eux aussi le méritaient, ils ont tapé la barre. Mais on a fait le travail. Après, c'est le début de saison, on a encore des choses à perfectionner. On va travailler cette semaine, on va regarder le match. Aujourd'hui, sans vouloir manquer de respect au Marseille de la saison passée, c'est un autre Marseille qu'on a, avec des ambitions plus grandes. Si on veut rester parmi les grands et se faire respecter cette année, il faut mettre le bleu de chauffe", a prévenu l'international français.

Provisoirement 2e au classement, l'OM va devoir continuer d'enchaîner les victoires pour assumer ses nouvelles ambitions.