L1 : Nantes 0-1 Marseille (fini)

Grâce à un but chanceux en fin de partie d’Ocampos, l’Olympique de Marseille a dominé Nantes (1-0) ce samedi pour le compte de la 2e journée de Ligue 1.

En début de partie, les Phocéens mettaient sous pression les Nantais et Tatarusanu devait s’employer sur une frappe puissante d’Anguissa. Dans la foulée, le Camerounais perdait un ballon dangereux et Bammou butait sur Mandanda. Partie sur un rythme effréné, cette rencontre s’emballait encore avec une tête de Thauvin parfaitement sauvée par Tatarusanu ! Même diminués par les sorties sur des blessures de Rongier, Bammou et Kacaniklic en 24 minutes, les Canaris affichaient un visage combatif et Tatarusanu sauvait encore les siens sur une tête de Germain.

Malgré la colère de Rudi Garcia, les Marseillais se montraient brouillons dans le jeu et les Nantais restaient dans ce match. Juste avant la pause, Tatarusanu s’imposait encore sur une déviation d’Anguissa. Au retour des vestiaires, le rythme de la partie chutait avec des imprécisions techniques des deux côtés. Plus entreprenant, Nantes en profitait pour inquiéter Mandanda sur un tir de Diego Carlos. Et sinon ? Pas grand-chose puisque l’OM déjouait malgré les consignes hurlées par Garcia dans sa zone technique...

Profitant des difficultés physiques de Diego Carlos en fin de partie, les Phocéens se montraient enfin plus tranchants mais un but de Thauvin était logiquement refusé pour un hors-jeu. Après une alerte sur une tête non cadrée de Rami, Marseille trouvait enfin la faille sur un centre de Thauvin repris par Ocampos (0-1, 87e). Dans la foulée, Nantes était tout proche d’égaliser mais la tête de Sala terminait sur la barre de Mandanda et Thomasson ne cadrait pas un tir à bout portant ! Dans les derniers instants, une tête de Sala donnait une sueur froide aux supporters phocéens, mais c’est bien l’OM qui l’emportait !