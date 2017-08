L1 : Nantes 0-0 Marseille (mi-tps)

Au terme d’une première période intense, le FC Nantes et l’Olympique de Marseille se neutralisent (0-0) ce samedi pour le compte de la 2e journée de Ligue 1.

En début de partie, les Phocéens mettaient sous pression les Nantais et Tatarusanu devait s’employer sur une frappe puissante d’Anguissa. Dans la foulée, le Camerounais perdait un ballon dangereux et Bammou butait sur Mandanda. Partie sur un rythme effréné, cette rencontre s’emballait encore avec une tête de Thauvin parfaitement sauvée par Tatarusanu ! Même diminués par les sorties sur des blessures de Rongier, Bammou et Kacaniklic en 24 minutes, les Canaris affichaient un visage combatif et Tatarusanu sauvait encore les siens sur une tête de Germain.

Malgré la colère de Rudi Garcia, les Marseillais se montraient brouillons dans le jeu et les Nantais restaient dans ce match. Juste avant la pause, Tatarusanu s’imposait encore sur une déviation d’Anguissa. Quelle première du Roumain !