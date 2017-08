Tottenham : 38,5 M€ pour Davinson Sanchez ?

Si pour le moment, Tottenham n'a pas dépensé le moindre centime sur le marché des transferts, cela pourrait bientôt ne plus être le cas. En effet, Sky Sport Italia annonce que les Spurs sont proches de s'attacher les services du défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Davinson Sanchez (21 ans, 2 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison).

Selon le média italien, le club néerlandais devrait accepter l'offre de 38,5 millions d'euros transmise par le vice-champion d'Angleterre pour son Colombien. En cas d'issue favorable, Tottenham frapperait un grand coup car Sanchez, finaliste de la dernière Ligue Europa et fortement convoité par les plus grands clubs européens, fait partie des joueurs les plus prometteurs à son poste.