L1 : Caen-St Etienne, les compos probables « Par Youcef Touaitia - Le 12/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’occasion de la 2e journée de Ligue 1, Saint-Etienne rend visite à Caen ce samedi (20h). Pour cette partie, l’entraîneur normand Patrice Garande est privé de Sankoh et Louis, blessés, Nkololo, en phase de reprise, ainsi que Karamoh, en instance de transfert. Dabo, Voisin et Diomandé n’ont pas été retenus. En revanche, Da Silva, de retour de suspension, est disponible. Côté stéphanois, le coach Oscar Garcia est toujours privé de Pogba et Pajot, blessés. Mbengue et Söderlund n’ont pas été retenus dans le groupe, au contraire des nouvelles recrues, Katranis, Gabriel Silva et Hernani, présentes pour ce déplacement. Voici la composition probable des deux équipes. Caen : Vercoutre – Guilbert, Djiku, Da Silva, Bessat – Avounou – Rodelin, Delaplace, Féret (c), Bazile – Santini. St Etienne : Ruffier – Janko, Théophile-Catherine, Perrin (c), Gabriel Silva – Hernani, Selnaes, Dioussé – Tannane, Diony, J. Bamba.

