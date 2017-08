Man City : Guardiola évoque le mercato « Par Youcef Touaitia - Le 12/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo, Douglas Luiz... Cet été, Manchester City a fait fort en dépensant 246 millions d'euros pour ces six joueurs. L'entraîneur Pep Guardiola espère néanmoins que le club anglais n'aura pas à sortir le chéquier de la sorte tous les ans. "Je pense que ce n’est pas viable de dépenser autant. Par exemple, j’espère que la saison prochaine, je serai toujours là et que nous ne dépenserons pas autant que cette saison. Ces 6-7 dernières années, Manchester City n’avait pas acheté de latéraux. Nous en avons acheté trois et le mercato est tellement exigeant, pas seulement pour Manchester City. Cela a commencé avec Cristiano Ronaldo puis Gareth Bale. Maintenant, c’est Neymar. Mais cela finira un jour car ce n’est pas tenable. Dans les prochaines années, Manchester City achètera seulement 1, 2 ou 3 joueurs par été. Nous avions besoin de plus cet été car nous avons l’une des équipes les plus âgées d’Europe", a justifié le Catalan en conférence de presse. Avec une meilleure réussite que par le passé ? Avec une meilleure réussite que par le passé ?

