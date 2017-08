Arsenal : Giroud confirme pour son avenir « Par Eric Bethsy - Le 12/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’entraîneur Rudi Garcia s’en doutait, l’attaquant d’Arsenal Olivier Giroud (30 ans, 1 apparition et 1 but en Premier League cette saison) n’est pas intéressé par l’Olympique de Marseille (voir ici). "Je reste", a confirmé le Gunner au micro de SFR Sport, après avoir offert la victoire à son équipe (4-3) contre Leicester City vendredi en championnat. De quoi donner le sourire à son manager Arsène Wenger. "J'adore l'homme et le joueur parce que c'est un gars fantastique, a encensé le technicien alsacien sur Sky Sports. Il aime le club et il ne veut pas partir. Je suis heureux qu'il veuille rester. A un moment, je lui ai ouvert la porte parce que je savais que j'avais beaucoup d'attaquants. Mais il est vraiment aimé ici et il a finalement décidé de rester." De nouveau remplaçant pour cette rencontre, l’international tricolore a donc décidé de se battre pour gagner sa place de titulaire à l’approche du Mondial 2018. De nouveau remplaçant pour cette rencontre, l’international tricolore a donc décidé de se battre pour gagner sa place de titulaire à l’approche du Mondial 2018.

