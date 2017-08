Arsenal : Lacazette et l'arbitrage anglais « Par Eric Bethsy - Le 12/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour ses débuts dans le championnat anglais, l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette (26 ans, 1 match et 1 but en Premier League cette saison) a ouvert son compteur dès la 2e minute contre Leicester City (4-3) vendredi. Mais après la rencontre, l’ancien Lyonnais a surtout souligné la particularité de l’arbitrage à l’anglaise. "Je m’adapte, je découvre le niveau anglais, les côtés positifs et négatifs on va dire… Je vais apprendre, c’est intéressant. Le côté négatif ? On va dire que l’arbitre laisse beaucoup jouer. Il faut le vivre pour le comprendre, a réagi l’international tricolore sur SFR Sport. (Il se corrige) Il n’y a pas vraiment de côtés positifs et négatifs. C’est le foot, il faut s’y habituer. Le marquage des défenseurs ? C’est vrai qu’il y a une différence avec le championnat français mais je le savais et c’est à moi de travailler pour résister." Déjà intéressant dans son jeu dos au but, le Gunner devrait vite s’adapter à ces nouvelles conditions. Déjà intéressant dans son jeu dos au but, le Gunner devrait vite s’adapter à ces nouvelles conditions.

