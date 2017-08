Barça : Klopp imagine le départ de Messi « Par Eric Bethsy - Le 12/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant Neymar (25 ans) pour 222 M€, le Paris Saint-Germain a choqué pas mal de monde en Europe. Du côté de Liverpool, le manager Jürgen Klopp ne serait même plus étonné de voir un club payer la clause libératoire de Lionel Messi (30 ans) au FC Barcelone. "C'est très simple. Jusqu'à maintenant, on considérait cela comme impossible. Mais aujourd'hui il y a la liste des clauses libératoires du Barça et Leo Messi, c'est 300 M€. En un mois, tout est devenu possible, a confié l’Allemand à DAZN. Ils ont fixé ce montant au hasard. Qui allait payer 300 M€ ? Et maintenant cela peut arriver. Une solution simple serait une règle. Ce que j'aime dans ce sport, ce sont les histoires de héros. Ce sont les plus belles et je ne pense pas que Neymar ait eu cette idée. Ils ont fait l'offre et ils ont finalisé." Décidément, le transfert du Brésilien a vraiment du mal à passer… Décidément, le transfert du Brésilien a vraiment du mal à passer…

