Lyon : la joie de Mariano

Ce vendredi, l'Olympique Lyonnais s'est imposé à Rennes (2-1), lors de la 2e journée de Ligue 1. Auteur du second but rhodanien, l'attaquant Mariano Diaz (24 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a mis en avant la force collective des Gones.

"Très content pour la victoire d'aujourd'hui même si on a beaucoup souffert sur la fin. Mais cela rend la victoire plus belle. Très content d'apporter ces buts à l'équipe et de guider l'équipe vers la victoire. L'équipe a fait un gros travail aujourd'hui", a confié le Dominicain au micro de Canal + Sport.

Des débuts rêvés pour l'ancien joueur du Real Madrid, déjà auteur d'un doublé face à Strasbourg (4-0), la semaine passée.