L1 : Rennes 1-2 Lyon (fini)

A l’issue d’un match enlevé, l’Olympique Lyonnais a difficilement pris le dessus sur le Stade Rennais (2-1), ce vendredi, lors de la 2e journée de Ligue 1.

Parfaitement entrés dans la rencontre, les Gones mettaient une énorme pression sur des Rennais bien pâles. Bien organisé, le quatuor offensif de l’OL posait des soucis à l’arrière-garde adverse, héroïque sur une double occasion de Traoré et Marcelo. Mais les hommes de Christian Gourcuff ne se laissaient pas faire et sortaient rapidement la tête de l’eau. Grâce à des attaques rapides dans les couloirs, ces derniers se montraient de plus en plus menaçants.

Moins tranchants, moins pressants, les visiteurs peinaient à se rapprocher de nouveau du but de Diallo. Tout le contraire de Rennes puisque Maouassa, sur une frappe enroulée vicieuse, obligeait Lopes à réaliser un arrêt décisif. Une alerte qui poussait les Lyonnais à repartir de l’avant. Mariano, Fekir puis Traoré n’étaient pas loin de trouver la faille alors qu'en face, Bensebaini faisait briller Lopes juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, la rencontre repartait sur les mêmes bases. Mais l’OL frappait en premier. Sur coup franc, Depay crucifiait Diallo, surpris par la trajectoire du ballon (0-1, 57e). Dès lors, les Gones fermaient la boutique. S’appuyant sur une paire défensive Marcelo-Morel de grande qualité, le club septuple champion de France dégoûtait les jeunes Rennais, trop naïfs sur les phases offensives.

Mieux encore, ils se montraient sans pitié devant. Sur un centre parfait de Fekir, Mariano envoyait un coup de tête monumental dans la lucarne d’un Diallo scotché sur sa ligne (0-2, 74e). Malgré ce coup de massue, les Bretons n’étaient pas abattus. En fin de rencontre, Bourigeaud réduisait l’écart au score sur un joli coup franc (1-2, 86e) mais c’était déjà trop tard. L’OL a eu chaud sur la fin mais repart du Roazhon Park avec trois précieux points !