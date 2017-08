Ang. : un Arsenal-Leicester de folie !

Ang. : un Arsenal-Leicester de foli e ! « Par Youcef Touaitia - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel régal ! En ouverture de la Premier League pour cette saison 2017-2018, les fans du football anglais ont eu droit à un match exceptionnel entre Arsenal et Leicester, finalement remporté 4-3 par les hommes d'Arsène Wenger. Mais que ce fut dur pour arriver à bout du champion d'Angleterre 2016... Pourtant, les Gunners ont ouvert la marque par Lacazette (2e), qui a inscrit son premier but officiel avec son nouveau club. Une avance de courte durée car Okazaki (5e) a égalisé dans la foulée avant que Vardy (29e) ne redonne l'avantage aux visiteurs. Si Welbeck (45e) remettait les pendules à l'heure juste avant la pause, Vardy y allait de son doublé (56e) et permettait à Leicester de mener 3-2. C'est alors que Wenger décidait de faire entrer Ramsey et Giroud, dès la 67e minute. Coaching gagnant du Français puisque les deux Canonniers marquaient coup sur coup (83e et 85e). Une victoire au forceps qui permet à Arsenal de prendre d'ores et déjà les commandes du championnat ! C'est alors que Wenger décidait de faire entrer Ramsey et Giroud, dès la 67e minute. Coaching gagnant du Français puisque les deux Canonniers marquaient coup sur coup (83e et 85e). Une victoire au forceps qui permet à Arsenal de prendre d'ores et déjà les commandes du championnat !

