OM : au tour de Milik !

OM : au tour de Mili k ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d’un attaquant de renom d’ici la fin du mercato, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Alors que l’entraîneur phocéen, Rudi Garcia, a invité les supporters à ne pas s’enflammer pour ce poste, la chaîne Infosport+ annonce ce vendredi que l’OM s’intéresse à nouveau à l’attaquant de Naples, Arkadiusz Milik (23 ans). Blessé aux ligaments croisés, l’international polonais a manqué la moitié de la saison passée. Et malgré ses débuts tonitruants, son absence a été éclipsée par les performances de Dries Mertens qui a enchaîné but sur but. Du coup, l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam peut légitimement se poser quelques questions sur son nouveau statut à Naples, où le Belge risque de le devancer en pointe. Mais on voit mal les Partenopei céder leur jeune talent, sous contrat jusqu’en 2021, surtout après avoir investi 32 millions d’euros sur lui il y a un an… Mais on voit mal les Partenopei céder leur jeune talent, sous contrat jusqu’en 2021, surtout après avoir investi 32 millions d’euros sur lui il y a un an…

