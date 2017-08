Chelsea : Morata connaît le prix à payer « Par Romain Lantheaume - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 80 millions d'euros par Chelsea, l'attaquant Alvaro Morata (24 ans) connaît des débuts assez compliqués chez les Blues, avec notamment une tentative manquée lors de la séance de tirs au but du Community Shield contre Arsenal (1-1, 1-4 tab). Alors que les premières critiques s'abattent déjà, l'Espagnol affirme ne pas être surpris. "J'ai la personnalité nécessaire pour jouer calmement et rester concentré. J'ai seulement deux matchs de pré-saison dans les jambes, quinze minutes officielles et j'ai manqué un penalty, mais les critiques me tuent déjà, et je sais pourquoi. C'est le prix à payer pour un aussi gros transfert, a expliqué le transfuge du Real Madrid dans les colonnes du quotidien Marca. C'est une source de motivation et ça me fait travailler plus dur chaque jour. Je sais que je suis beaucoup plus regardé maintenant." Pour retrouver son meilleur niveau, l'ancien Turinois demande un peu de patience après un été mouvementé. Pour retrouver son meilleur niveau, l'ancien Turinois demande un peu de patience après un été mouvementé.

