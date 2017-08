Fenerbahçe : c'est fait pour Soldado (officiel)

En recrutant notamment Mathieu Valbuena (OL) et Nabil Dirar (Monaco), Fenerbahçe réalise un mercato intéressant. Et le club stambouliote n'a pas fini ses emplettes. En effet, le récent 3e de Süper Lig a officialisé ce vendredi la signature de l'attaquant de Villarreal, Roberto Soldado (32 ans). L'international espagnol s'est engagé pour deux ans plus une année en option. La transaction est estimée à 10 millions d'euros. En Turquie, l'ancien joueur de Valence devrait toucher un salaire de 3,5 M€ par an.

Fenerbahçe officialise Soldado

HOŞ GELDİN @R9Soldado! 👏👏 pic.twitter.com/a8z7lGRF4t — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 août 2017