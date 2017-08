Tottenham : Danny Rose fait profil bas

Courtisé par Manchester United, le latéral gauche Danny Rose (27 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League en 2016-2017) a créé la polémique jeudi en taclant le mercato de son club, Tottenham, tout en adressant un appel du pied aux Red Devils (voir l'article ici). Conscient du tollé provoqué, l'international anglais vient de présenter ses excuses à travers un communiqué publié par l'agence qui gère ses intérêts.

"Ayant eu le temps de reconsidérer mon interview, je reconnais aujourd'hui que le timing et la manière de m'exprimer étaient déplacés, a admis le Spur. Mes mots n'avaient pas pour but de blesser et c'est pourquoi je voudrais m'excuser auprès du président, du coach, de mes partenaires et des fans." En revanche, Rose ne dément nulle part ses envies de départ...