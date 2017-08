PSG : Mbappé, un "transfert impossible " ? « Par Romain Lantheaume - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email " ?" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- La venue de Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain s'annonce compliquée ! En effet, même si l'attaquant accorde sa préférence au club de la capitale, le PSG doit composer avec l'intransigeance de l'AS Monaco (voir la brève de 09h17), mais aussi avec ses propres contraintes financières. Ce vendredi, le quotidien Le Parisien jette un sérieux coup de froid sur une éventuelle arrivée du Tricolore à Paris en s'appuyant sur des sources internes au club qui affirment que le transfert, estimé à 180 millions d'euros minimum, est "impossible cet été". Dans le cas contraire, le vice-champion de France s'exposerait à des sanctions de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Rien que pour compenser les 222 M€ investis pour Neymar, il faudra réaliser une grosse vente cet été en plus de Serge Aurier et des "indésirables" Grzegorz Krychowiak et Jesé, ajoute le journal régional. L'un des ailiers Lucas ou Angel Di Maria sera donc sans doute invité à faire ses valises. Selon la même source, la seule solution pour que Paris s'offre Mbappé consisterait à vendre chaque saison un des meilleurs joueurs de l'effectif et ce durant plusieurs années. Un scénario difficilement envisageable… Selon la même source, la seule solution pour que Paris s'offre Mbappé consisterait à vendre chaque saison un des meilleurs joueurs de l'effectif et ce durant plusieurs années. Un scénario difficilement envisageable…

