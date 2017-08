Liverpool : Coutinho officiellement retenu !

Liverpool : Coutinho officiellement reten u ! « Par Damien Da Silva - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cette fois-ci, Liverpool ne peut pas être plus clair ! Malgré l'intérêt persistant du FC Barcelone, le club anglais n'a absolument pas l'intention de vendre son milieu offensif Philippe Coutinho (25 ans, 31 matchs et 13 buts en Premier League en 2016-2017) et l'a annoncé officiellement dans un communiqué ce vendredi. "Nous voulons afficher une certaine transparence concernant notre position au sujet d'un éventuel transfert de Philippe Coutinho. La position définitive du club est qu'aucune offre ne sera étudiée pour Philippe et qu'il sera toujours un membre du club après la fin du mercato d'été", peut-on lire. Coup dur pour le Barca, qui avait désigné le Brésilien comme une priorité pour l'après-Neymar. Coup dur pour le Barca, qui avait désigné le Brésilien comme une priorité pour l'après-Neymar.

