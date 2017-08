PSG : Meunier dans le viseur du Real « Par Damien Da Silva - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Thomas Meunier (25 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) fait la UNE du quotidien AS ce vendredi ! A la recherche d'un latéral droit pour être la doublure de Daniel Carvajal à la suite du départ de Danilo pour Manchester City, le Real Madrid aurait contacté le Paris Saint-Germain pour recruter l'international belge. Selon le médial espagnol, Meunier, se sentant condamné au banc à Paris après l'arrivée de Daniel Alves, se serait lui-même proposé aux Merengue et pourrait être acheté pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Cependant, on imagine mal Paris céder le Belge alors que c'est Serge Aurier, convoité par Manchester United, qui doit quitter le club de la capitale à ce poste cet été. Thomas Meunier fait la UNE de AS



