Brésil : Ballon d'Or, Tite y croit pour Neymar

Par Damien Da Silva - Le 11/08/2017

Recruté par le Paris Saint-Germain cet été pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, l'attaquant Neymar (25 ans) sera le patron de la formation parisienne. Selon le sélectionneur de l'équipe du Brésil Tite, il s'agit d'une bonne chose pour l'international auriverde, qui va pouvoir défendre ses chances dans la course au Ballon d'Or. "Il y a trois joueurs qui se battent pour ce titre : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar. Cristiano et Messi sont d'une autre génération, et Neymar va y arriver. Cela dépendra de ses performances, et pas de savoir s'il joue avec Messi ou non", a lancé devant les médias le technicien brésilien. Et de son côté, Neymar n'a jamais caché son ambition de remporter cette distinction personnelle. Une vraie possibilité maintenant qu'il évolue à Paris ?

