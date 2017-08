Real : Isco très bientôt blindé « Par Damien Da Silva - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle saison au Real Madrid l'an dernier et encore brillant face à Manchester United (2-1) lors de la Supercoupe d'Europe, le milieu offensif Isco (25 ans, 30 matchs et 10 buts en Liga en 2016-2017) a été récompensé de ses performances. Selon les informations du quotidien AS, l'international espagnol a signé un nouveau contrat de 4 ans, plus une année supplémentaire en option, avec les Merengue. Et quel contrat ! Isco va désormais toucher un salaire annuel de 6 millions d'euros et disposera d'une clause libératoire fixée à 700 millions d'euros ! L'objectif est clair : se protéger pour éviter la situation connue par le FC Barcelone avec Neymar. Cette prolongation sera annoncée officiellement après la Supercoupe d'Espagne.

News lue par 7894 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+