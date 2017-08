OM : un intérêt pour Vietto ?

Prêté l'an dernier au FC Séville, l'attaquant Luciano Vietto (23 ans) pourrait quitter l'Atletico Madrid à l'occasion de ce mercato d'été. Déjà annoncé dans le viseur du FC Valence et de la Sampdoria, le buteur argentin plaît à Southampton mais aussi à l'Olympique de Marseille d'après les informations du quotidien catalan El Mundo Deportivo.

Toujours selon la même source, l'Atletico réclamerait un transfert sec alors que les équipes intéressées par l'avant-centre proposeraient un prêt. Malgré tout, cette piste paraît peu crédible pour l'OM puisque Vietto présente un profil très similaire à celui de Valère Germain. Et on le sait, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia souhaite disposer d'un joueur plus grand et plus puissant pour concurrencer l'ancien Monégasque.