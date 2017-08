OM : Amavi a recalé la Fiorentina « Par Damien Da Silva - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, le latéral gauche d'Aston Villa Jordan Amavi (23 ans) a été prêté pour un an à l'Olympique de Marseille avec une option d'achat obligatoire fixée à 8 millions d'euros. Mais l'ancien Niçois a été également courtisé avec insistance par la Fiorentina ces derniers jours, mais le Français a recalé la formation italienne. "Oui, notamment la Fiorentina. C'était concret. Ils m'ont appelé et m'ont présenté le projet. Il y a des joueurs que je connais qui sont partis là-bas, comme Jordan Veretout et Valentin Eysseric. Veretout a même essayé de me faire venir à Florence, mais j'ai choisi l'OM", a confié Amavi pour le quotidien La Provence. En concurrence avec Patrice Evra à l'OM, le défenseur devrait bénéficier d'un temps de jeu intéressant cette saison. En concurrence avec Patrice Evra à l'OM, le défenseur devrait bénéficier d'un temps de jeu intéressant cette saison.

