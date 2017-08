Lyon : Mariano évoque la pression « Par Damien Da Silva - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été en provenance du Real Madrid, l'attaquant Mariano Diaz (24 ans, 1 match et 2 buts en L1 cette saison) aura la lourde responsabilité de remplacer Alexandre Lacazette, parti à Arsenal, à la pointe de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Sous pression, le Dominicain a été rassuré par ses bons débuts en Ligue 1 avec deux buts inscrits face à Strasbourg (4-0) samedi dernier. "Je suis très content. C’était mon premier match de titulaire à ce niveau. Cela va me permettre d’appréhender la suite avec plus d’optimisme et de confiance. J’avais un peu de pression, mais c’était surtout de l’envie de marquer. Même si j’ai réussi ce doublé, la pression est encore là : je ne dois pas décevoir l’attente, maintenant. Mais je ne dois pas seulement marquer, je dois aussi bien jouer, lutter, essayer de gagner des ballons pour aider l’équipe", a commenté Mariano pour L'Equipe. Ce vendredi (20h45) contre Rennes en L1, le buteur aura l'occasion de confirmer ! Ce vendredi (20h45) contre Rennes en L1, le buteur aura l'occasion de confirmer !

