L1 : Nice-Troyes, les compos probables « Par Romain Lantheaume - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à Saint-Etienne (0-1) pour son entrée en lice samedi dernier, l’OGC Nice va devoir se rattraper à l'Allianz Riviera face au promu Troyes ce vendredi (19h) dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Avant leur barrage aller en Ligue des Champions face à Naples, les Aiglons sont privés de Balotelli, pas encore remis de sa blessure, et de leur recrue star Sneijder, encore trop court. Blessés de longue durée, Cyprien et Le Bihan sont toujours convalescents. Saint-Maximin devrait en revanche débuter pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. En face, Sissako se trouve à l’infirmerie côté aubois. Voici la composition probable des deux équipes. Nice : Cardinale - Souquet, Dante (c), Le Marchand, Sarr - Koziello, Seri - Lees-Melou, Srarfi, Saint-Maximin - Pléa. Troyes : Samassa - Deplagne, Vizcarrondo, Hérelle, Ch. Traoré - Bellugou, Dingome - Grandsir, Nivet (c), Darbion - Niane.

News lue par 6751 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+