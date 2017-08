Arsenal : Sanchez, Wenger va prendre un risque « Par Romain Lantheaume - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter Arsenal à un an du terme de son contrat, l’attaquant Alexis Sanchez (28 ans) se heurte pour l’instant à l’intransigeance de son manager, Arsène Wenger, qui n’a aucune intention de le vendre. Bien conscient que le Chilien risque de partir gratuitement dans un an si aucun accord pour prolonger n’est trouvé d’ici là, le technicien français se dit prêt à prendre le risque. "Il sera toujours un joueur d’Arsenal sur le court terme, a répété l’Alsacien au micro de SFR Sport. Après, est-ce qu’on réussira à le faire prolonger ou pas ? L’an dernier, on n’a pas réussi à le faire. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas super optimiste. Mais on a la ferme intention de ne pas le vendre." Alors qu’il rêverait de rejoindre Manchester City et que son nom circule de temps à autre au Paris Saint-Germain, où Kylian Mbappé fait désormais office de priorité, l’ancien Barcelonais va devoir se faire une raison… Alors qu’il rêverait de rejoindre Manchester City et que son nom circule de temps à autre au Paris Saint-Germain, où Kylian Mbappé fait désormais office de priorité, l’ancien Barcelonais va devoir se faire une raison…

