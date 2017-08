PSG : Rabiot doit "marquer plus" « Par Youcef Touaitia - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire lors des deux premières rencontres officielles du Paris Saint-Germain cette saison, le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 2 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) pourrait avoir un rôle clé au sein du club de la capitale lors des prochains mois. A en croire l'international tricolore, Unai Emery compte énormément sur lui et espère le voir marquer plus à l'avenir. "C’est important d’être décisif, que ce soit pour un attaquant, un milieu et même défenseur. On a envie de marquer et de faire marquer ses coéquipiers. On en a discuté avec le coach et on s’est fixé des objectifs. Il veut que je marque plus que ça, il me dit que j’en ai les capacités. C’est bien, il me pousse et cela fait la différence, notamment sur ce match contre Monaco lors du Trophée des Champions. Quand on nous pousse à progresser, forcément cela fait avancer", a indiqué le Parisien sur le site officiel du club.

