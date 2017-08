Bordeaux : Rolan, Gourvennec hausse le ton « Par Eric Bethsy - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat à Bordeaux jusqu’en 2018, Diego Rolan (24 ans) souhaite quitter les Girondins et n’est pas retenu par ses dirigeants. Seulement voilà, l’attaquant uruguayen ne trouve pas de destination à son goût. Une situation qui bloque le mercato du club aquitain et qui commence à agacer l’entraîneur Jocelyn Gourvennec. "Son agent est venu, on va discuter pour trouver une solution, car on est toujours entre deux, a confié le technicien. Cela ne me satisfait pas, ça le fruste lui aussi. Il faut qu’on avance dans un sens ou dans l’autre. (...) On ne laissera pas Diego aller jusqu’à la fin de son contrat, ce n’est pas possible. S’il a toujours envie de partir, il faut qu’il trouve une solution avec ses conseillers. S’il n’a plus envie de partir, il faut qu’il le dise." En attendant, le coach des Marine et Blanc refuse toujours d’aligner son avant-centre qui devra prolonger ou partir cet été. En attendant, le coach des Marine et Blanc refuse toujours d’aligner son avant-centre qui devra prolonger ou partir cet été.

