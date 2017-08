Nantes : Ranieri s'explique pour Sneijder « Par Eric Bethsy - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions mercredi (voir ici), le président de Nantes Waldemar Kita a révélé qu’il avait proposé le nom de Wesley Sneijder (33 ans) à son entraîneur Claudio Ranieri, sans succès. Une information surprenante… et pourtant confirmée par le technicien en conférence de presse. "Le président me propose des joueurs et je lui dis si c'est bon pour nous. Sneijder, je préfère d'autres types de joueurs, pour le système de jeu que je souhaite, a expliqué l’Italien. Je connais Sneijder, c'est un grand joueur, mais je veux un autre profil." Reste à savoir si le club nantais avait les moyens financiers et sportifs de convaincre le milieu offensif. Rappelons que le Néerlandais aurait négocié un salaire mensuel de 300 000 euros au Gym avec qui il pourrait disputer la Ligue des Champions. Reste à savoir si le club nantais avait les moyens financiers et sportifs de convaincre le milieu offensif. Rappelons que le Néerlandais aurait négocié un salaire mensuel de 300 000 euros au Gym avec qui il pourrait disputer la Ligue des Champions.

