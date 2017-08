Barça : Riolo cartonne le club

Le transfert de Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain pour 222 millions fait toujours couler beaucoup d’encre. Alors que le FC Barcelone tarde à transmettre le Certificat International de Transfert (CIT), document qui permettra au Brésilien de réaliser ses débuts avec son nouveau club, Daniel Riolo a glissé un gros tacle à l’institution catalane sur divers sujets.

"Un club comme le Barça s’affiche en femme délaissée sans retenue, ni vergogne. Son président se tourne en ridicule. L’argent de Qatar Airways ne l’a jamais indisposé avant. Celui de beIN non plus. Le Barça est le "bras armé" de la Catalogne libre. Un club est-il plus politique que le Barça ? Ça l’arrange pourtant de jouer en Liga. Ça rapporte non ? Ça rapporte même à tout le monde. Et dans le foot, tant qu’on peut croquer, faut souvent pas chercher plus loin la cohérence ou la logique", a lancé le journaliste sur son blog.