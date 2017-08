Dortmund : Dembélé a séché l'entraînement !

Dortmund : Dembélé a séché l'entraînemen t ! « Par Damien Da Silva - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le dossier Ousmane Dembélé (20 ans, 32 matchs et 6 buts en Bundesliga en 2016-2017) vient-il de vivre un tournant ? Courtisé avec insistance par le FC Barcelone mais aussi le Real Madrid cet été, l'ailier du Borussia Dortmund a raté l'entraînement du club allemand ce jeudi sans prévenir son entraîneur Peter Bosz. "Ousmane Dembélé n'était pas à l'entraînement ce matin, je ne sais pas où il est. Nous n'avons pas réussi à le joindre, j'espère que rien de grave est arrivé. Avant d'en dire plus, j'aimerais discuter avec lui personnellement", a commenté le technicien néerlandais. Annoncé d'accord avec le Barça, Dembélé va-t-il entamer un bras de fer avec le BvB pour forcer son départ vers la Catalogne ? Il faudra attendre les explications de l'international tricolore pour en savoir plus. Annoncé d'accord avec le Barça, Dembélé va-t-il entamer un bras de fer avec le BvB pour forcer son départ vers la Catalogne ? Il faudra attendre les explications de l'international tricolore pour en savoir plus.

