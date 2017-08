Real : Ødegaard ne lâche pas prise « Par Youcef Touaitia - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un futur crack, le milieu offensif Martin Ødegaard (18 ans, 14 matchs en championnat avec Heerenveen en 2016-2017) vit un début de carrière compliqué. Prêté jusqu'en juin 2018 au SC Heerenveen, pensionnaire du championnat néerlandais, le Norvégien espère bien revenir au Real Madrid l'été prochain pour s'y imposer. "Mon père et moi avons des contacts réguliers avec les gens du Real. Ils regardent mes matchs en replay et, parfois, quelqu’un vient à Heerenveen pour me voir. Maintenant, il est temps pour moi de faire de nouveaux progrès. Je voudrais profiter de cette année pour devenir un joueur plus mature et mieux retourner en Espagne, a confié le Scandinave pour Voetbal International. Mon objectif majeur reste le même. C’est m’imposer et trouver ma place au Real Madrid." Pas forcément à son avantage lors des six premiers mois de son prêt, Ødegaard va devoir afficher un autre visage pour avoir une petite chance de revenir à Madrid... Pas forcément à son avantage lors des six premiers mois de son prêt, Ødegaard va devoir afficher un autre visage pour avoir une petite chance de revenir à Madrid...

News lue par 11660 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+