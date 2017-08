Leipzig : Keita pourrait partir dans un an « Par Youcef Touaitia - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la saison en Bundesliga, le milieu de terrain Naby Keita (22 ans, 31 matchs et 8 buts en Bundesliga en 2016-2017) ne quittera pas le RB Leipzig cet été. Alors que Liverpool a tout tenté pour le recruter en proposant notamment 75 millions d'euros, le Guinéen a finalement été retenu par ses dirigeants, qui lui ont promis un bon de sortie... dans un an. "La saison prochaine, il aura théoriquement un bon de sortie, a indiqué le directeur sportif du vice-champion d'Allemagne, Ralf Rangnick, pour Bild. On pense qu'il va faire une grosse saison, notamment en Ligue des Champions. Des grands clubs vont s'intéresser à lui. Logiquement, ce sera sans doute difficile de le garder." Les Reds vont devoir se montrer patients ! Les Reds vont devoir se montrer patients !

News lue par 5661 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+