Lille : El Ghazi assume son hommage à Nouri « Par Damien Da Silva - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur contre Nantes (3-0) dimanche en Ligue 1, l’attaquant de Lille Anwar El Ghazi (22 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a enlevé son maillot pour rendre hommage à Abdelhak Nouri (voir ici), son ancien coéquipier de l’Ajax Amsterdam victime d’un malaise cardiaque en juillet dernier. Un joli geste sanctionné par un carton jaune, comme le veut le règlement de la FIFA. Et si le LOSC a fait appel pour demander l'annulation de cette sanction (voir ici), le Néerlandais assume totalement son hommage. "Beaucoup de choses ont été dites sur mon carton jaune. Le seul truc que je veux dire à ce sujet, c'est pourquoi j'ai fait cela. C'était pour Nouri et tous ceux qui étaient proches de lui. Je connaissais les conséquences et je les accepte, que mon carton jaune soit annulé ou non. Mon geste était intentionnel, mais c'est sûrement le carton jaune le plus doux de toute ma carrière", a déclaré El Ghazi sur le réseau social Twitter. De toute façon, il y a peu de chances que la LFP annule ce carton jaune... De toute façon, il y a peu de chances que la LFP annule ce carton jaune...

