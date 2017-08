Lyon : Fekir revient sur sa perte de poids « Par Damien Da Silva - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après sa grave blessure au genou en septembre 2015, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Nabil Fekir (24 ans, 1 match et 2 buts en L1 cette saison) a éprouvé des difficultés à retrouver son meilleur niveau, notamment à cause d'une condition physique pas toujours idéale. Affûté après un été studieux, l'international français est revenu sur sa perte de poids. "J’ai fait les efforts pour être mieux physiquement. Maintenant il faut rester dans cette forme. J’avais un peu de poids en plus. Je sais ce qu’il en est et je n’écoute pas trop ce que les personnes disent. Maintenant, je me sens bien", a assuré le capitaine lyonnais pour OL TV. Auteur d'un doublé face à Strasbourg (4-0) samedi en Ligue 1, Fekir va devoir confirmer son retour en forme pour rêver de participer au Mondial 2018 avec l'équipe de France. Auteur d'un doublé face à Strasbourg (4-0) samedi en Ligue 1, Fekir va devoir confirmer son retour en forme pour rêver de participer au Mondial 2018 avec l'équipe de France.

